Askerlik Yerleri Açıklandı: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Sınıflandırma Sonuçları Belli Oldu

Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Askerlik Yerleri Açıklandı: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Sınıflandırma Sonuçları Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 Mayıs celbi askerlik yerlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik Yerleri Açıklandı: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Sınıflandırma Sonuçları Belli Oldu - Resim : 1

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Belli Oldu! İşte MSB Askerlik Sınıflandırma SonuçlarıASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Belli Oldu! İşte MSB Askerlik Sınıflandırma SonuçlarıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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