ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025: Mayıs Celbi Askerlik Yerleri Belli Oldu! İşte MSB Askerlik Sınıflandırma Sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Mayıs celbine ait askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Binlerce asker adayı tarafından merakla beklenen askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk tarihleri ne zaman? İşte e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranı ve 2025 Mayıs celbi hakkında tüm detaylar...

MSB AÇIKLADI: ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET'TE

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde askere alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. 28 Şubat 2025’e kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

Sınıflandırma sonuçları:

e-Devlet kapısıAskerlik şubeleri

MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2025 Mayıs celbi kapsamında askerlik yerleri sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden “Sınıflandırma Sonuçları” ya da “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, PTT şubelerinden şifre temin edebilir.

2025 MAYIS CELBİ SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB tarafından duyurulan celp takvimine göre, sevk tarihleri şöyle:

1. Grup (Yedek subay, astsubay ve erler): 8 Mayıs 2025

2. Grup (Erler): 12 Haziran 2025

3. Grup (Erler): 10 Temmuz 2025

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Yükümlüler, sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

grup için belge alımı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren, 3. grup için ise sevk tarihinden 10 gün önce başlayacak.

Sevk belgelerini almayan ya da belirtilen tarihler dışında birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.

ASKERLİK YOL VE İAŞE ÜCRETLERİ NASIL ALINIR?

Yol ve iaşe ücretleri, yükümlülerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresi dikkate alınarak hesaplanacak. Ödemeler:

PTT şubelerinden kimlikle,

PTT kartla PttMatik’lerden alınabilecek.

Henüz banka kartı olmayan yükümlüler, herhangi bir bankadan hesap açtırarak kart temin edebilecek.

BAKAYA KALMA DURUMUNA DİKKAT

MSB, daha önce yedek subay/astsubay adayı olarak sınıflandırılan ancak mazeretsiz şekilde sevke katılmayan yükümlülerin er statüsünde askere alınacağını belirtti. Bu nedenle adayların, sevk tarihlerini ve yükümlülüklerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi