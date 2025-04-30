Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: Evinizin Yerini Bulup Değerlendirin

jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbullulara "Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin" çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, haritadaki renklerin hangisinin daha güvenliği olduğunu açıkladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: Evinizin Yerini Bulup Değerlendirin

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen ve kentte büyük bir korkuya neden olan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası kritik açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul’un zemin yapısına dair çarpıcı bir haritayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Ercan, “Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır” dedi.

İstanbul’da olası bir depremde binaların yıkılma nedenlerinin büyük oranda zeminden kaynaklandığını vurgulayan Ercan “Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır” ifadelerini kullandı. Bu veriler ışığında vatandaşlara kritik bir çağrıda bulunan Ercan, “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı inşa” dedi.

ZEMİN HARİTASINDA EN GÜVENLİ YERLER NERESİ?

Prof. Dr. Ercan’ın yayımladığı İstanbul Zemin Haritası, megakentin deprem açısından en güvenli ve en riskli bölgelerini renk kodlarıyla açıklıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un Deprem Haritasını Paylaştı: Evinizin Yerini Bulup Değerlendirin - Resim : 1

Öte yandan haritada kullanılan renkler, zeminin depreme karşı ne ölçüde dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Lacivert: En sağlam ve en güvenli bölgeler
Yeşil: Dayanıklı ve göreceli olarak güvenli bölgeler
Sarı: Riskli, zemin açısından sorunlu bölgeler
Kahverengi: En zayıf zemin yapısına sahip, yüksek riskli bölgeler

'HERKES PAYLAŞSIN'

Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada vatandaşlara harita üzerinden bulundukları konumları incelemeleri çağrısında bulundu. Prof. Dr. “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” dedi.

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