6.2’lik Sarsıntı Sonrası Beklenen Açıklama Ahmet Ercan’dan Geldi! İstanbul Depremi İçin Yeni Tarih Verdi

İstanbul’un Silivrii ilçesinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası korkutan açıklamalar yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan tam tersi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, İstanbul depremi için yeni tarih verdi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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6.2’lik Sarsıntı Sonrası Beklenen Açıklama Ahmet Ercan’dan Geldi! İstanbul Depremi İçin Yeni Tarih Verdi

İstanbul’da 23 Nisan’da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından büyük bir tedirginlik yaşamıştı. İstanbulluları sokağa döken depremin ardından kenti büyük bir endişe sararken, art arda meydana gelen artçılar sürüyor.

Öte yandan depremin ardından birçok deprem uzmanı arasında fikir ayrılıkları oluşurken, depremin etkilerini takip edeceğini belirten Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklama ile korkutmuştu.

İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki artçı depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" demişti.

TÜM GECE ARTÇILARI İNCELEDİ

Depremin yaşandığı gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" diyerek İstanbulluların içini ferahlatmıştı.

"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ercan, paylaştığı görseller ile durumu açıklamıştı.

6.2’lik Sarsıntı Sonrası Beklenen Açıklama Ahmet Ercan’dan Geldi! İstanbul Depremi İçin Yeni Tarih Verdi - Resim : 1

'İKİ DEPREMLİ KIRILMA OLACAK'

Başka bir paylaşımında ise "Son olan M6,2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan oluşmuyor. Dolayısıyla M7,5-M8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır” diyen Ercan, “Son gelinen nokta 1999’dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak. Beklenen en büyük deprem M7,0-M7,2. Son deprem de kırık boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6,9-M7,1’e düşmüş, İstanbul kolunda ise M6,4-M6,7 arası iki deprem" ifadelerini kullanmıştı.

6.2’lik Sarsıntı Sonrası Beklenen Açıklama Ahmet Ercan’dan Geldi! İstanbul Depremi İçin Yeni Tarih Verdi - Resim : 2

Marmara'nın büyük deprem üretecek gerginlikte olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ercan, "Marmara Denizinde Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga’da büyük depremler olur mu? Jeofizik, Uzaydan konum belirleme ölçümlerini kullanarak çıkarılan Yer bükülme(deformation) haritalarına göre Marmara Denizi hem kuzey, hem de güneyde deprem oluşturacak gerginlikte değil" demişti.

İSTANBULLULARA 'MÜJDE' GİBİ HABER

Uzmanların birbirinden farklı dile getirdiği fikir ayrılıkları vatandaşlarda büyük korkulara neden olurken Prof. Dr. Ercan’dan bu sabah dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen 6.2'lik depremin etkilerine ilişkin kritik değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Ercan, "Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" dedi.

Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:

"M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var."

İstanbul'daki 6.2’lik Şiddet Büyük Depreminin Ayak Sesi mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Kritik Açıklamaİstanbul'daki 6.2’lik Şiddet Büyük Depreminin Ayak Sesi mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Kritik AçıklamaGüncel
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