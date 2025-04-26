Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Büyük İstanbul Depremi' Açıklaması: Bütün Gece Fayları İzledi, Sabah Paylaşım Geldi

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2'lik şiddetli deprem herkes tedirgin etti. 7 ve üzerindeki bir depremde büyük bir yıkımın beklendiği megakentte yaşayanlar geceyi sokaklarda geçirmeye başladı. Uzmanlar peş peşe uyarılar yaparken son açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ AÇIKLAMA

Gece boyunca artçı sarsıntıları inceleyen Prof. Dr. Ercan'dan sabah saatlerinde yeni açıklama geldi. Uzman ismin "İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor" ifadelerini kullandığı son açıklaması İstanbulluların içini ferahlattı.

"Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor." değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ercan, görsel de paylaştı:

Son 4 günlük deprem/depremcik etkinliği(solda), Trakya kolunda yoğun, 28 km’lik kırılma, son 24 saatteki durum: gerilim İstanbul koluna atlamış ancak kırık boyunca dizilme yok(sağda). İvedi Büyük deprem kaygısı azalıyor. pic.twitter.com/EQAIvXOTXe — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 26, 2025

'YER KABUĞUNDAKİ DEĞİŞİMLERİ İZLEDİK'

Prof. Dr. Ercan, "Dün gece çok tedirgin olduk. Uykusuz kalıp yer kabuğundaki değişimleri izledik. Neyse ki, kuşkularımız büyük oranda düştü. İzlemeyi sürdürüyoruz. Uğurlusu olsun." diye yazdı.

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Kırılma işleyişi: sağ yanal atımlı, düşüntü bileşenli. Batıya gittikçe düşüntü biraz artıyor( görüntü Nurcan Özel, Kandilli başkanı). M6,2’lik deprem gelecek için Jeofizik bağlamında bilimsel çok bilgi sundu. Kırık boyu yıkımsız, ölümsüz kısaldı, beklenen deprem büyüklüğü az da olsa küçüldü. Çok kaygılandık, ancak halkımız deprem alıştırması yapmış oldu. Kaçışma sorunları büyütür, daha dingin, el ele, yardımlaşmalı olacağız. Kavga, suçlama yok. Bu ülke, İstanbul, bu deniz, bu toplum bizim. Hukuk, eğitim, ekonomiyi düzeltip, geçim sıkıntısını giderip, sağlam yerde sağlam yapılarda oturacağız, mutlu günlere hep birlikte erişeceğiz."