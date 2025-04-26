İBB Operasyonunda Yeni Dalga: Gözaltılar Var

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İBB'ye yönelik olarak başlatılan yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: Habertürk