Prof. Dr. Naci Görür 'İstanbul Depremi Olacak' Dedi, Madde Madde Sıraladı

Marmara'da 23 Nisan'da meydana gelen depremler halkta panik yaratırken, beklenen büyük İstanbul depreminin olup olmayacağı konusunda uzman isimler adeta 'birbirine girdi'.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve Fatih'teki metruk bir bina dışında yıkılan bina olmadı. Halkta büyük panik yaratan depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

'BU BÜYÜK DEPREM DEĞİL'

Prof. Dr. Naci Görür, 6.2'lik depremin yaşandığı gün yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Naci Görür

'DEPREM BİTTİ' SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da deprem bitti." sözleri yer bilimci uzmanlar arasındaki tartışmayı alevlendirdi. Bazı isimlerden Üşümezsoy'a benzer açıklamalar gelirken, bazı uzman isimler İstanbul'da büyük deprem beklentisinin hala geçerli olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Prof. Dr. Naci Görür de büyük deprem bekleyen isimler arasında yer alıyor. Sık sık İstanbul'da hızlı bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğini ve deprem dirençli kentler yapılmasını söyleyen Prof. Dr. Görür, son tartışmalarda da büyük deprem beklentisini yineledi.

'İSTANBUL DEPREMİ OLACAK'

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, "Aziz milletimle dertleşme" başlığı altında şunları kaydetti:

"Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titr taşıyan bilim adamı değildir. Saygılarımla."