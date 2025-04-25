Prof. Dr. Naci Görür 'İstanbul Depremi Olacak' Dedi, Madde Madde Sıraladı

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Beklenen büyük İstanbul depreminin olacağını söyleyen Prof. Dr. Görür, son depremlerin büyük depremin tarihini öne çektiğini söyledi. 'İstanbul'da depremler bitti' diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a da isim vermeden tepki gösteren Prof. Dr. Görür, "Her titr taşıyan bilim adamı değildir." dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Naci Görür 'İstanbul Depremi Olacak' Dedi, Madde Madde Sıraladı

Marmara'da 23 Nisan'da meydana gelen depremler halkta panik yaratırken, beklenen büyük İstanbul depreminin olup olmayacağı konusunda uzman isimler adeta 'birbirine girdi'.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve Fatih'teki metruk bir bina dışında yıkılan bina olmadı. Halkta büyük panik yaratan depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

'BU BÜYÜK DEPREM DEĞİL'

Prof. Dr. Naci Görür, 6.2'lik depremin yaşandığı gün yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür 'İstanbul Depremi Olacak' Dedi, Madde Madde Sıraladı - Resim : 1
Prof. Dr. Naci Görür

'DEPREM BİTTİ' SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da deprem bitti." sözleri yer bilimci uzmanlar arasındaki tartışmayı alevlendirdi. Bazı isimlerden Üşümezsoy'a benzer açıklamalar gelirken, bazı uzman isimler İstanbul'da büyük deprem beklentisinin hala geçerli olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür 'İstanbul Depremi Olacak' Dedi, Madde Madde Sıraladı - Resim : 2
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Prof. Dr. Naci Görür de büyük deprem bekleyen isimler arasında yer alıyor. Sık sık İstanbul'da hızlı bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğini ve deprem dirençli kentler yapılmasını söyleyen Prof. Dr. Görür, son tartışmalarda da büyük deprem beklentisini yineledi.

'İSTANBUL DEPREMİ OLACAK'

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, "Aziz milletimle dertleşme" başlığı altında şunları kaydetti:

"Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremini daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titr taşıyan bilim adamı değildir. Saygılarımla."

ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı?ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı?Güncel

Kütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı AçıkladıKütahya Depremleri Sonrası Korkutan Uyarı! Naci Görür Görmezden Gelinen Kilit Noktayı AçıkladıGüncel

'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları Uçtu'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları UçtuEkonomi

Etiketler
Şener Üşümezsoy Naci Görür Deprem Marmara depremi
Son Güncelleme:
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları Uçtu 'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı!
Vicdanları Sızlatan Davada 4. Duruşma: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Hesap Günü Vicdanları Sızlatan Davada 4. Duruşma: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Hesap Günü
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu