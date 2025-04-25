Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan 4.3'lük Depremin Ardından Korkutan Açıklama! 'Mide Bulandırdı, İrkilerek İzleyeceğiz'

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından artçılar sürerken, bu akşam yaşanan 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı korkuttu. Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz ile 'Öncesi Sonrası Gece' programında konuşan Ercan, bu depremin, beklenen İstanbul depreminin konumuyla çakıştığını ifade ederek, "Bu durum biz jeofizikçiler tarafından hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı İstanbul koluna sıçradıysa, o zaman çanlar çalmaya başlar. Bugün biraz irkilerek izleyeceğiz. Eğer devam edecek olursa o zaman alarm verilir" dedi.

Ercan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu hoş karşılanacak bir artçı deprem değil çünkü burada iki tane kırılmayı bekleyen kol var. Bunlardan bir tanesi 6.2'lik depremin olduğu Trakya kolu. Bir tanesi onun batısında İstanbul kolu. İstanbul kolunun başladığı yer Büyükçekmece ve oradan Zeytinburnu'nun önüne kadar giden bir kol. Trakya kolu ise Büyükçekmece'den başlıyor, Şarköy'e kadar gidiyor. Geçen günkü deprem Trakya kolunun tam Silivri karşısında, 7 ile 13 kilometre derinlikte olmuştu.

'4.3 MİDE BULANDIRDI'

Ve artçı depremlere baktığımız zaman deprem odağında İstanbul'a doğru depremciklerin ilerlediğini gördük. Bu aslında hoş bir durum değildi, sanki kırılmasız kayma ya da jeofizikte sürünme dediğimiz bir olayı anımsatıyordu. Bu artçı deprem ise, normalde Büyükçekmece-Çatalca kırığının olduğu yerde artçı depremler durdu çizgisel olarak. Ve bu kez Silivri'den Batı'ya doğru geri gitmeye başladı. Çok daha seyrek şekilde gidiyordu, artık depremler sönümleniyordu büyük bir oranda. Gerçekten sönümlendi de. AFAD da bu bağlamda bir açıklama yaptı, ben de aynı kanıdaydım. Ancak bu 4.3 biraz mide bulandırdı diyebilirim. Konum olarak mide bulandırdı, çünkü İstanbul kolu üzerinde oluştu. Oysa önceki artçı depremlerin hepsi Trakya kırığı üzerinde oluşmuştu. Tabii bu çok daha yeni olduğu için yorumu zaman alacak.

Eğer İstanbul kolu üzerinde depremcikler olmaya başlarsa çok farklı şeyler konuşuruz. O zaman buradaki gerginlik Büyükçekmece'ye atlayarak İstanbul önlerine taşınmakta olduğu ortaya çıkar. 'Acaba deprem oluyor mu' diye bir kaygımız bizim her zaman için var ama yeterli kanıt olmadan kimsenin rahatını bozmak istemiyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin hem toplumsal yapısını hem ekonomisini etkiler. Dolayısıyla şu anda 4.3'ü izleyeceğiz, bundan sonra 4.3'ün yanına başka eklemeler olursa eğer İstanbul kolunda o zaman durumun çok iyi olmadığı ortaya çıkar.

'İRKİLEREK İZLEYECEĞİZ'

Aynı zamanda geriye yansıyormuş gibi Silivri'nin önünden Batı'ya doğru hafifçe depremciklerin oluşmaya başladığını gördüm, bu beni sevindirdi, 'diğer kanadı da tamamlıyor' dedim. Yani normal bir deprem görüntüsü verecek derken, bu kez İstanbul'a gelişin sürdüğünü gördüm. Ve şu anda olan deprem, gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmayacak bir durum. Onun için çok şey konuşmak için henüz erken. Eğer gerginlik aktarımı İstanbul koluna sıçradıysa, o zaman İstanbul kolunun önünde çanlar çalmaya başlar. Yani 4.3'ün şu andaki konumu, bizim İstanbul kolu üzerinde beklediğimiz deprem odağıyla birebir çakışıyor. İlginç olan bu. Ama deprem küçük bir deprem. Ama deprem beklediğim Küçükçekmece Gölü önünde dediğim yerle konumu birebir çakışıyor. Bugün biraz irkilerek izleyeceğiz. İzleyenleri de korkutmak, kaygılandırmak istemiyorum. Bu tamamen yerel bir gerginlik boşalımı da olabilir. Eğer devam edecek olursa o zaman alarm verilir, büyük bir sıkıntı olur. En kötü senaryo bu."

Kaynak: Haber Merkezi