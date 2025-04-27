Mahalleyi Saran Koku Panik Yarattı, Korkunç Gerçek 7 Saat Sonra Ortaya Çıktı

Kocaeli'de bir mahalleyi saran koku vatandaşları endişelendirirken, olayı araştıran ekipler 7 saat sonra gerçeğe ulaştı. Kokunun bir fabrikadaki kimyasal akrilat malzemesinin reaksiyon geçirmesinden kaynaklandığını tespit eden ekipler, bazı vatandaşların da kokudan etkilendiğini belirtti.

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Mahalleyi Saran Koku Panik Yarattı, Korkunç Gerçek 7 Saat Sonra Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele Vezirçiftliği bölgesinde, dün gündüz saatlerinde mahalleyi keskin bir koku sardı. Kimyasal olduğu tahmin edilen ve mahalle sakinlerini korkutan koku için mahalle muhtarı ve vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ölçümler yaparken, kokunun kaynağı yaklaşık 7 saat sonra adım adım takip edilerek tespit edildi. Kapalı haldeki bir fabrikada akrilat malzemesinin reaksiyon geçirdiği anlaşıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Mahalleyi Saran Koku Panik Yarattı, Korkunç Gerçek 7 Saat Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

KOKUDAN ETKİLENENLER OLDU

Bazı vatandaşların kokudan etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı, "Yaklaşık 7 saat önce kokuyla alakalı 100 vatandaşımızdan şikayet aldık. Ben de hemen ekiplere bildirdim. Ekipler yaptıkları incelemede fabrikada akrilat isimli malzemenin reaksiyona girdiğini belirlediler" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Kocaeli AFAD
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