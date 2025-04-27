KYK Yurdunda Panik Anları! 53 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sivas’ta KYK yurdunda akşam yemeğini yiyen 53 öğrenci fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KYK yurtlarındaki tedbirsizlik ve kaza olayları sık sık gündeme gelirken, son olarak Sivas’taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda, akşam yemeğinde çıkan ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı tüketen öğrenciler rahatsızlanmaya başladı.
ÜÇ HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesi taşıyan öğrenciler ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi acil servislerine nakledildi.
Yaklaşık 53 öğrencinin hastaneye başvurduğu öğrenilirken, öğrencilerden bazıları ilk tetkiklerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yurtta çıkan akşam yemeğinden numune alınarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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