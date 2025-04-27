Kocaeli'de Şüpheli Olay! Genç Polis Derede Ölü Bulundu

Kocaeli'de, Şırnak'taki şark görevinden izinli olarak memleketine gelen 28 yaşındaki polis memuru derede ölü bulundu. Emre B'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de Şüpheli Olay! Genç Polis Derede Ölü Bulundu

Şüpheli polis ölümleri ve intiharları sık sık Türkiye gündemine gelirken, son olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yine şüpheli bir polis ölümü yaşandı.

İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, Şırnak'taki şark görevinden izinli gelen polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre D'nin cansız bedeni, evinin yakınındaki derede bir yakını tarafından bulundu.

Kocaeli'de Şüpheli Olay! Genç Polis Derede Ölü Bulundu - Resim : 1

DALGIÇ POLİSLER CESEDİ ÇIKARDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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