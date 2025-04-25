Türkiye Böylesini Görmemişti... Bir Anda Tüm Şehri Sardı, Kimse Evden Çıkamıyor!

İklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da yaşanan meteorolojik dengesizlik, bu yıl Türkiye'de de kendini gösterdi. Özellikle ülkenin en sıcak illerinden Adana'da havalar, mevsim normallerinin de üzerine çıkarak kent sakinlerine yaz gelmeden zor günler yaşatmaya başladı.

Bu durum, ildeki sinek popülasyonunu da artırdı. Son 2 gündür Adana'nın birçok bölgesinde sivrisinekler cadde ve sokakları adeta istila etti. Sıcak hava karşısında yapacak bir şeyi olmayan vatandaşlar ise duruma isyan etti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda daha fazla ilaçlama yapılması için çağrı yapıldı.

'GÜN BOYU GÖZÜME GİRİYOR'

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde oturan Ahmet Koçak, kentteki durumla ilgili "Bugün aşırı bir sinek popülasyonu vardı. Belediyenin biran önce ilaçlama yapması lazım. Havalar ısındı ve sinekler çoğaldı, rahatsız oluyoruz. Biran önce önlem alınmalı" diye konuştu.

Ahmet Atal da gözüne gün boyu sinek girdiğini, çok fazla popülasyon olduğunu belirterek ilaçlama yapılmasını talep etti.

Kaynak: İHA