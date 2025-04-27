Kanada'da Festivalde Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kanada'da Vancouver'da bir sokak festivalinde bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Feci olay sonucu ölen ve yaralanan çok sayıda kişi olduğu bildirildi.

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Kanada'da Festivalde Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kanada'nın Vancouver şehrinde feci bir olay meydana geldi. Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Kanada'da Festivalde Facia! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Korku dolu anlar sonrasında Vancouver polisi yaptığı açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı.

Öte yandan feci olaya ilişkin kalabalığın arasına dalan aracın sürücünün de gözaltına alındığı belirtildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir rakam belirtmezken, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görüldü.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: AA-DHA

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