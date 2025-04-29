Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan 'Büyük İstanbul Depremi' Açıklaması! Riskli İlçeleri Sıraladı, Tarih Verdi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, vatandaşların yaşadığı tedirginlik devam ediyor. İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalar kafa karıştırırken, jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar geldi. tv100 muhabiri Gülay Alaca'ya konuşan Prof. Dr. Ercan "Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" dedi, İstanbul'daki riskli ilçeleri sıraladı.

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İstanbul’da son zamanlarda yaşanan sarsıntılar sonrası Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Silivri açıklarında beklenen büyük depreme ilişkin beklentilerini güncelledi. Daha önce 7 ila 7.2 büyüklüğünde bir deprem öngördüğünü belirten Ercan, son gelişmelerle birlikte bu tahminin 6.9 ila 7.1 aralığına gerilediğini söyledi.

'BEKLENEN DEPREMİN DAHA KÜÇÜĞÜ OLACAK'

Ercan, "Bu demektir ki, beklenen Silivri depreminin daha küçüğü olacak. Ben o bölgede 7 - 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyordum. Şu anda bu beklenti 7’nin altına düştü. 6.9 - 7.1 gibi bir deprem bekliyorum" dedi.

BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN?

tv100 muhabiri Gülay Alaca’ya konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin kısa vadede beklenmediğini belirterek, "Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var. Deprem Trakya kolunda olmuştu, sonra doğuda İstanbul koluna doğru ilerlemeye başladı" açıklamasını yaptı.

HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’daki bazı ilçelerin zemin yapısına dikkat çekerek, sulak alanlarda bulunan yerleşimlerin depremlerden daha fazla etkileneceğini belirtti. Prof. Dr. Ercan, Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Ataköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçeleri riskli olarak değerlendirdi.

Ercan, Anadolu Yakası’ndaki yapıların genellikle daha sağlam ve yeni olduğunu, bu nedenle daha güvenli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: tv100

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