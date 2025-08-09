Kayseri'de Feci Kaza! Kazada Savrulan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Zelve Sokak ve 3014. Sokak bitişimin de bir kavşakta trafik kazası yaşandı. Olayda, İ.A. yönetimindeki otomobil ile E.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında park halinde duran başka bir otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.D. ve O.N.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

