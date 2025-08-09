Antalya Manavgat’ta Motosiklet Kazası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi’nde, 8 Ağustos 2025 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası korku dolu anlara neden oldu. Titreyengöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hedi D.’nin kullandığı 07 BKB 938 plakalı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önüne geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet, önce refüjde bulunan bordür taşına çarptı, ardından sürüklenerek palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hedi D.’ye ilk yardım, yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsü ve o sırada bölgede devriye görevinde bulunan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekibi tarafından yapıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Manavgat’taki bir hastaneye sevk etti. Hedi D.’nin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıkları, motosikletin yüksek hızda seyrettiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Bölge sakinleri, Titreyengöl Caddesi’nde sıkça yaşanan trafik kazaları nedeniyle yol güvenliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA