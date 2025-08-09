Aksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 Yaralı

Aksaray’da 3 aracın çarpıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 Yaralı
Aksaray Turgut Özal Bulvarı Organize Sanayi istikametinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Y.Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka cip, Ş.M. (34) yönetimindeki araç ve M.A.’nın (60) kullandığı Kia marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada kamyonet sürücüsü M.A., kamyonette yolcu olarak bulunan F.A. (59), Ü.D. (30), M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

