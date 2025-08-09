Adana’da Kavurucu Sıcaklar: Termometreler 55 Dereceyi Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken sıcaklıklar adeta rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığı 45 derece olarak ölçülürken, güneş altında parklardaki termometreler 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık da 55 dereceye ulaşarak bunaltıcı bir atmosfer yarattı.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, parklardaki ağaç gölgelerine ve gölgelik alanlara sığındı. Sokak hayvanları gölgelik bölgelerde serinlemeye çalışırken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

'SICAKLARDAN HALÜSİNASYON GÖRÜYORUZ'

Sıcağın etkisini yoğun bir şekilde hisseden Süleyman Erkek, “Bu sıcaklarda ne evde duruluyor ne dışarı çıkılıyor. Evde iki klima çalışıyor, elektrik faturası kabarıyor. Dışarı çıktığımızda ise sıcaklardan başımız dönüyor, halüsinasyon görüyoruz. Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor, başımız yanıyor” diyerek yaşadıkları zorluğu dile getirdi.

Kaynak: DHA