Diyanet'ten Bir Tuhaf Cuma Hutbesi: Bekarlığa Veda, Cinsiyet Partisi, Baby Shower, Gelin Hamamı...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde garip ifadeler yer aldı. Hutbede alkollü düğünler, baby shower partileri ve bekarlığa veda partileri hedef alındı. Bu kutlamaların "haram" olduğu belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan birçok konu hakkında yapılan ilginç açıklamalar sık sık gündeme gelip kimi zaman da tepki toplarken, son olarak cuma hutbesinde dile getirilen tuhaf söylemlere yine tepki yağdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs tarihli cuma hutbesi, "Düğün yapmanın da bir adabı vardır" başlığıyla yayımlandı. Hutbede, düğünlerde alkol tüketimi ve kadınların giydiği kıyafetler, bekarlığa veda ve baby shower partileri gibi konular hakkında konuşuldu.

'DİNİMİZDE BÖYLE EĞLENCE YOK'

Birçok kesimden vatandaşın düzenlediği veya katıldığı bu etkinliklerin dinen yasak olduğu savunulan hutbede, düğün merasimlerinde erkek ve kadınların kendi aralarında "meşru sınırlar" içerisinde eğlenmelerine izin verildiği hatırlatılıp "Mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün hiçe sayıldığı, alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur" ifadelerine yer verildi.

Diyanet'ten Bir Tuhaf Cuma Hutbesi: Bekarlığa Veda, Cinsiyet Partisi, Baby Shower, Gelin Hamamı... - Resim : 1

'ALLAH BUNLARI HARAM KILDI'

Düğünlerin sade bir yüzük, dua ve küçük bir ikram ile yapılması gerektiği söylenen hutbede bugünlerde ise düğün salonlarından yapılarak gösterişin zirveye çıktığı ifade edildi. Hutbede, "Evlilik teklifi, kız isteme, söz kesimi, kına ve çeyiz gibi evliliğe atılan adımlar, ailelerin ve gençlerin altından kalkamayacağı yükler haline getirilmemelidir" denildi.

Bunun yanından bebekler için yapılan kutlamalar da hedef alınarak "‘Gelin hamamı’, ‘Bekarlığa veda partisi’, ‘Cinsiyet partisi’, ‘Bebek geliş kutlaması’, gibi dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan, Allah’ın haram kıldığı günahlara kapı aralayan etkinliklere asla tevessül edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

HUTBEYE TEPKİ YAĞDI

Diyanet'in söz konusu cuma hutbesine sosyal medya üzerinden pek çok vatandaştan tepki yağdı. Herkesin evliliğini ve çocuk sahibi oluşunu dilediği gibi kutlayabileceğini söyleyen kullanıcılar, kurumun bu tür konular konusunda açıklamalarda bulunmak yerine toplumdaki kötülükler hakkında sözler söylemesi ve iyiliğe yönlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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