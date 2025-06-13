İki Aile Birbirine Girdi, 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı
Ankara Beypazarı'nda iki ailenin kavgasında kan aktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde iki çoban arasında başlayan kavga ailelerin de dahil olasıyla büyüdü. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kavgada B.D. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: