İki Aile Birbirine Girdi, 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde iki çoban arasında başlayan kavga ailelerin de dahil olasıyla büyüdü. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kavgada B.D. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Haber Merkezi