Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinde Çoğunluk Hangi Partide?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından gözler, 2024 yerel seçimlerinde elde edilen oy oranlarına ve meclis dağılımına çevrildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası belediyenin siyasi yapısının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinde Çoğunluk Hangi Partide?
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31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ferdi Zeyrek, %57,21’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Oyların %99,58’inin sayıldığı dönemde alınan sonuçlara göre partilerin oy oranları şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %57,21

MHP: %29,74

İYİ Parti: %4,91

Yeniden Refah Partisi: %3,53

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinde Çoğunluk Hangi Partide? - Resim : 1

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CHP’DE

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye sayıları da netleşti. Belediye yönetiminde söz sahibi olacak dağılımda Cumhuriyet Halk Partisi açık ara çoğunluğu elde etti. Meclis üye dağılımı şu şekilde oluştu:

CHP: 62 üye

AKP: 14 üye

MHP: 12 üye

Yeniden Refah Partisi: 1 üye

YASAL SÜREÇ NE DİYOR? YENİ BAŞKAN NASIL BELİRLENECEK?

Belediye başkanının vefatı gibi olağanüstü durumlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu devreye giriyor. Kanuna göre, başkanın ölümünün ardından belediye meclisinin en geç 10 gün içinde toplanması gerekiyor. Bu toplantıya sırayla meclis birinci başkan vekili, onun yokluğunda ikinci başkan vekili, her ikisinin de yokluğunda ise en yaşlı meclis üyesi başkanlık ediyor.

Yeni başkan, mevcut meclis üyeleri arasından gizli oyla seçiliyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranırken, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli oluyor. Eşitlik halinde başkan kura ile belirleniyor.

SİYASİ DENGE CHP’NİN ELİNDE

Mevcut meclis yapısına bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına salt çoğunluğa sahip olması, yeni başkanın yine CHP’li bir isim olması ihtimalini güçlendiriyor. Belediye yönetiminin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak meclis oylamasıyla netleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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