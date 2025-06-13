Bakan Bayraktar Açıkladı, ÇED İzin Süreçleri Düşürülecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, birçok doğa mücadelesinde sık sık gündeme gelen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) izinlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında, çevre aktivistleri başta olmak üzere kamuoyunun pek çık kesimi tarafından tepkiyle karşılanan ÇED izin süreçlerinin düşürülebileceğinin mesajını verdi.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin açıklamasında, “Enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA