Gerçek Gündem, Gündeme Getirmişti... Milas'ı Yok Edecek Ağaoğlu ve Doğuş Tehlikesi Meclis'te

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya Tuzlası tehdit altında. Gerçek Gündem muhabiri Rıfat Kırcı'nın aktardığına göre; binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve eşsiz doğal zenginlikleriyle öne çıkan bölge, Ağaoğlu’nun “turizm kenti” projesi ve Doğuş Holding’in planladığı golf sahası nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Her iki projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları daha önce mahkemeler tarafından iptal edildi. Ancak şirketler bölgede yapılaşma ısrarını sürdürüyor.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Kırcı'nın gündeme getirdiği Doğuş Holding ve Ağaoğlu tehlikesini TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. Uzun, Doğuş Holding ve Ağaoğlu Tarafından Milas’ta yapılması planlanan ve defalarca mahkeme tarafından ÇED Olumlu raporu iptal edilen projelere tepki gösterdi.

'İYİLİK VE GÜZELLİKLERE OLAN DÜŞMANLIK BİTMİYOR'

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP’li Uzun şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarı ve yandaş şirketlerin iyilik ve güzelliklere olan düşmanlığı bitmiyor. Memleketim Muğla’nın Milas ilçesi sınırlarında, koruma altında bulunan flamingo cenneti Tuzla sulak alanı, Doğuş Holding ve Ağaoğlu tarafından yapılmak istenen yapılar nedeniyle tehdit altında. Alanın temiz su - tuzlu su dengesini tamamen bozarak, yöre halkı ve flamingoların yaşam alanını tahrip edecek bu projelerin, doğal kaynak sularını da sona erdireceği bilimsel olarak kanıtlandı.

'ÇEKİN ELLERİNİZİ'

Muğlalılar, TMMOB, MUÇEP, çevre örgütleri ve yerel yönetimler, çevreye olumsuz etki yaratacağı mahkemelerce de kanıtlanmış bulunan bu projelere karşı çıkıyor ve ‘Çekin ellerinizi Tuzla sulak alanından’ diye haykırıyorlar. Duyun bu sesi, çekin ellerinizi.”

Kaynak: Haber Merkezi