İtalya'nın Türkiye'den Aldığı Üzüm Yaprağında Gizli Tehlike

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Dünyada gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, konuya ilişkin pek çok önlem alınıyor. Avrupa Komisyonu da, Avrupa ülkelerinde insanların ve hayvanların sağlığını tehlikeye düşüren ve ithal edilen ürünlere ilişkin bilgilendirmelerini Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yapıyor.

Türkiye’den gönderilen ürünler de zaman zaman bu listede kendisine yer bulurken, son olarak İtalya’nın Türkiye’den aldığı üzüm yapraklarında ditiyokarbamatları, boskalid ve piroklorobin tespit edildiği bildirildi.

Ürünlere ilişkin yapılan sınır kontrollerinde durumun ciddiye risk potansiyeli barındırdığı kaydedildi. Ürünler için ‘tekrar gönderim’ kararı verildi.

DİTİYOKARBAMATLAR NEDİR?

Ditiyokarbamatlar düşük toksisiteli fungisitler olarak kabul edilir. SH içeren enzimleri inhibe ederler ve insanlarda dermatit, konjunktivit, rinit , farenjit ve bronşite neden olurlar. Disülfirama yapısal benzerlik nedeniyle, ditiokarbamata maruz kaldıktan sonra etanol tüketimi kızarma, terleme, baş ağrısı , güçsüzlük , taşikardi ve hipotansiyon gibi antabuse benzeri reaksiyonlara neden olabilir. Bazı hastalarda maruz kaldıktan sonra davranış değişikliği, yorgunluk , baş dönmesi ve güçsüzlük gözlendiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi