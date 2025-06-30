Avcılar'da Halı Saha Maçı Savaş Alanına Döndü: Önce Bıçakladılar Sonra Ezmeye Çalıştılar!

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İstanbul Avcılar’da halı saha maçı sırasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak’taki bir halı sahada dün gece yaşanan olayda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların konuştuğu olayda bir kişi bıçakla yaralanırken, bir diğer kişi otomobille ezilmeye çalışıldı.

Olay, dün gece geç saatlerde Kınaçiçeği Sokak'taki bir halı sahada patlak verdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı korkunç bir kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken, kavganın ortasında kalan bir kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralı şahsın yardımına çevredekiler koşarken, kavga daha da vahşileşti. Gruplardan birindeki bir kişi, tartıştığı başka bir kişiyi hedef alarak otomobiliyle ezmeye kalkıştı. Bu akıl almaz girişimin ardından sürücü, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Kavga ve saldırı girişimine karışan toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA