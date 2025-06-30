Açıköğretim Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt işlemleri için kritik tarih geldi. Akademik takvime göre, 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt süreci bugün itibarıyla başladı.

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Açıköğretim Yaz Okulu Kayıtları Başladı
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de bitecek.

4 Temmuz 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak.

Açıköğretim Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Resim : 1

KAYIT NASIL YAPTIRILIYOR?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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