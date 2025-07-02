Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Saraçhane' Tepkisi! 'Ağır Bir Saygısızlık'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane’de düzenlenen eylemler sonrası açıklamada bulundu. Gözaltına alınan 42 kişinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Saraçhane' Tepkisi! 'Ağır Bir Saygısızlık'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır.

Hiçbir demokratik Hukuk Devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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