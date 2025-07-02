'LeMan Krizi' Büyüyor! Yöneticilere Mali Soruşturma Başlatıldı

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LeMan dergisindeki bir karikatürde Hz. Muhammed'in tasvirine yer verildiği iddiaları ortalığı karıştırırken, savcılık bir soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez LeMan dergisi yöneticilerinin yurt dışından mali destek alıp almadığının araştırılması için soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan soruşturma ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Leman dergisinin 26/06/2025 tarih ve 2025/13 sayılı nüshasının 4. sayfasında yer alan ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilen, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/142442 soruşturma sayılı dosya üzerinden TCK 216/1 maddesi gereği soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Yürütülen soruşturma sırasında şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile yayımcı LM Basın Yayın Limited şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılığı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp-almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/142958 numaralı sıraya kayden CMK 160. Maddesi gereğince mali soruşturma başlatılmıştır"

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi