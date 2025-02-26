Donald Trump’tan Medyaya Sert Duvar, Hepsini Tek Tek Seçecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetime resmen geçmesinin ardından uyguladığı politikada yapılan yeni düzenlemelere her gün yenileri eklenirken, son düzenleme dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki basın işlerinin yönetimine ilişkin aldığı yeni bir kararı duyurarak, detaylarını açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN 'MEDYA' KARARI

Basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Sözcü Leavitt, Başkan Trump’ın kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan medya grubunun takibini artık Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin (WHCA) yapmayacağını söyledi.

BEYAZ SARAY BASIN EKİBİ BELİRLEYECEK

Sözcü Leavitt, “Beyaz Saray Muhabirleri Derneği uzun zamandır hangi gazetecilerin ABD başkanına en mahrem konularda soru sorabileceğini belirliyordu. Artık öyle olmayacak. Bundan böyle Beyaz Saray basın rotasyonu, Beyaz Saray basın ekibi tarafından belirlenecek” diye konuştu.

YEREL KURULUŞLARA YEŞİL IŞIK

Leavitt CNN, NBC, ABC, New York Times ve benzeri ulusal medya kuruluşlarının ise görevlerine devam edebileceklerini belirtti. Öte yandan Leavitt yeni düzenleme ile birlikte bu medya kuruluşlarının yanı sıra yerel medya kuruluşlarının da yer alabileceğini söyledi.

ABD'de birçok başkanlık etkinliğini, başkanın seyahatte olup olmamasına bağlı olarak şehir içi ya da şehir dışı rotasyonları takip eden WHCA, bu karara sessiz kalmadı.

WHCA yetkilileri, kararın Trump’ın haber yapacak gazetecileri seçeceğini ifade ederek, kararın ABD'de özgür basının bağımsızlığına gölge düşürdüğü mesajını verdiler.

Kaynak: AA