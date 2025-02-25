Trump 'Gerçek Kral' Elon Musk'ın Ayaklarını Öptü! Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor

20 Ocak'ta resmen göreve başladığı andan itibaren gittiği radikal değişikliklerle dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez çok ilginç bir şekilde gündeme geldi. Trump'ın hükümette birlikte çalıştığı, Tesla, SpaceX ve X'in sahibi milyarder Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü "Çok Yaşa Gerçek Kral" başlıklı bir video sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarını şoke eden 19 saniyelik yapay zeka üretimi videonun, Washington'daki ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'na siber saldırı düzenlenmesi sonucu birçok dev ekranda gösterildiği ortaya çıktı. Kamuya açık pek çok alandaki ekranda gösterilen videonun bir süre ekranda kaldığı belirtildi.

BAKANLIK: SORUMLULARA İŞLEM YAPILACAK

ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı sözcüsü Kasey Lovett, siber saldırı sonrası videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vergilerimizin israfının bir başka yolu. Sorumluluğu olan herkese gerekli işlem yapılacak" dedi. Saldırının sorumluların ise henüz tespit edilmediği bildirildi.

VİDEOYA REKOR İZLENME

Yapay zeka üretimi video, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Video, 6,4 milyondan fazla kez görüntülenirken, yüz binlerce de yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi