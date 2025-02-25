Trump 'Gerçek Kral' Elon Musk'ın Ayaklarını Öptü! Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor

ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'na düzenlenen siber saldırı sonucunda bakanlıktaki dev ekranlarda yapay zeka üretimi bir video yayınlandı. Sosyal medyada viral olan "Çok Yaşa Gerçek Kral" başlıklı videoda ABD Başkanı Trump'ın, Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü görüldü.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Trump 'Gerçek Kral' Elon Musk'ın Ayaklarını Öptü! Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor

20 Ocak'ta resmen göreve başladığı andan itibaren gittiği radikal değişikliklerle dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez çok ilginç bir şekilde gündeme geldi. Trump'ın hükümette birlikte çalıştığı, Tesla, SpaceX ve X'in sahibi milyarder Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü "Çok Yaşa Gerçek Kral" başlıklı bir video sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarını şoke eden 19 saniyelik yapay zeka üretimi videonun, Washington'daki ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'na siber saldırı düzenlenmesi sonucu birçok dev ekranda gösterildiği ortaya çıktı. Kamuya açık pek çok alandaki ekranda gösterilen videonun bir süre ekranda kaldığı belirtildi.

Trump 'Gerçek Kral' Elon Musk'ın Ayaklarını Öptü! Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor - Resim : 1

BAKANLIK: SORUMLULARA İŞLEM YAPILACAK

ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı sözcüsü Kasey Lovett, siber saldırı sonrası videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vergilerimizin israfının bir başka yolu. Sorumluluğu olan herkese gerekli işlem yapılacak" dedi. Saldırının sorumluların ise henüz tespit edilmediği bildirildi.

Trump 'Gerçek Kral' Elon Musk'ın Ayaklarını Öptü! Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor - Resim : 2

VİDEOYA REKOR İZLENME

Yapay zeka üretimi video, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Video, 6,4 milyondan fazla kez görüntülenirken, yüz binlerce de yorum yağdı.

Trump'tan Kritik Karar: Biden'ın O Talimatını İptal EttiTrump'tan Kritik Karar: Biden'ın O Talimatını İptal EttiDünya
Elon Musk'a Velayet Davası ŞokuElon Musk'a Velayet Davası ŞokuDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Donald Trump Elon Musk
Trump'tan Macron İçin Olay Sözler: O Anlar Gündem Oldu Trump'tan Macron İçin Olay Sözler
Şoke Eden Cinayet! Eski Futbolcu, Kardeşini Öldürdü Şoke Eden Cinayet! Eski Futbolcu, Kardeşini Öldürdü
Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir
Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi: Bu Yıl Devreye Giriyor Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Bu Yıl Devreye Giriyor
AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı