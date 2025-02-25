Trump'tan Macron İçin Olay Sözler: O Anlar Gündem Oldu

ABD'de Donald Trump'ın 4 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçilmesiyle Beyaz Saray'a gelen ilk lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. İki lider arasındaki diyaloglar görüşmeye damga vurdu.

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ABD’de Donald Trump yeniden başkanlık koltuğuna otururken, Avrupa ülkelerinden ilk ziyaret Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gerçekleştirildi Görüşmede Macron ve Trump arasındaki diyalog gündem oldu. İki lider kameralar karşısında samimi görüntüler verdi.

Trump’ın 4 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla Beyaz Saray’ın yolunu tutan ilk lider Macron oldu.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı gündemi ele alınırken, iki lider görüşme sırasında birbirinin bacak ve kollarına dokundu. Trump görüşme sırasında Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya borç para verdiğine işaret ederken, paralarını ‘geri alabileceklerini’ söyledi. Trump’ın bu sözlerinin ardından Trump’ın koluna dokunan Macron araya girdi ve "Açıkçası toplam temerrütlerin yüzde 60'ını biz ödedik. ABD'nin verdiği, kredi garanti hibeleri gibiydi, biz ise gerçek para sağladık. Avrupa'da 230 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız var, bunlar Rus varlıkları ama bu kredinin teminatı olarak değil çünkü bu bize ait değil” diye konuştu.

TRUMP’IN MACRON ANISI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede, Macron ile arasında geçen bir anıyı da anlatan Trump, Eyfel Kulesi’nde eşleriyle yemek yedikleri sırada, Macron ile dışarı çıktıklarını ve Fransız liderin Fransızca konuşmaya başladığını belirtti. Trump o anları şöyle anlattı:

Yanımızda bir tercüman yoktu ve o konuşmaya devam etti de devam etti. Ben de sadece başımı sallayıp 'evet, evet, evet' diyordum. Ve gerçekten beni sattı, çünkü ertesi gün gazeteleri okuyunca dedim ki, 'Biz böyle bir şey demedik.”

Trump sözlerinin devamında ise Macron'u 'İyi bir müşteri' olarak nitelendirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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