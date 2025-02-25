Festivale Giderken Fil Saldırısına Uğradılar: 5 Ölü

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde, "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grup, ormanda bir fil sürüsünün saldırısına uğradı. Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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Festivale Giderken Fil Saldırısına Uğradılar: 5 Ölü

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde, "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grup, ormanda fil sürüsünün saldırısına uğradı. Fillerin altında kalan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, bölgedeki halkın vahşi hayvan saldırılarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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