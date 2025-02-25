Kolombiya'da Askeri Araç Uçuruma Yuvarlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Kolombiya'da askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Olay, Narino bölgesine bağlı Barbacoas kasabasındaki La Columpia bölgesinde meydana geldi. Askeri aracın 100 metrelik bir uçuruma düşmesiyle 9 asker yaşamını yitirdi, 20 asker ise yaralandı.

Kolombiya Ordu Komutanı General Luis Emilio Cardozo Santamaria, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı ve sivil savunma birimlerine destekleri için teşekkür etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Yaşanan kaza için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA