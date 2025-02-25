Trump'tan Kritik Karar: Biden'ın O Talimatını İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, müttefiklerin Amerikan yapımı silahları uluslararası hukuku ihlal ederek kullanmasını önlemeyi amaçlayan "Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20)" talimatını yürürlükten kaldırdığı iddia edildi.

BIDEN'IN TALİMATINI İPTAL ETTİ

Washington Post'un 21 Şubat tarihli bir emre dayandırdığı haberine göre, Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde imzalanan ve ABD menşeli silahların olası uluslararası hukuk ihlallerine karışması durumunda rapor sunulmasını zorunlu kılan talimatı iptal etme kararı aldı. Henüz kamuoyuna duyurulmayan karar, ismi açıklanmayan iki hükümet yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak tarafından doğrulandı.

İSRAİL RAPORU

Biden tarafından 8 Şubat 2024'te imzalanan NSM-20, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin uluslararası hukuka uymalarını ve insani yardımları engellememelerini şart koşuyordu. Bu kapsamda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, Amerikan silahlarının hukuka aykırı kullanıldığına dair iddiaları değerlendirerek Kongre'ye rapor sunmakla yükümlüydü. Talimat çerçevesinde oluşturulan bağımsız bir çalışma grubu, İsrail'in uluslararası hukukun temel ilkelerini sistematik olarak ihlal ettiğine dair örnekler içeren kapsamlı bir rapor yayımlamıştı.

Kaynak: AA