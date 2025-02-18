Trump Söyledi, İsrail Harekete Geçti! İşte 'Gazze'yi Alma' Planı

Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planı için hazırlandığı bilinen İsrail'in, ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı çıkışının ardından kritik bir adım atacağı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın bu planı uygulamak için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığı ortaya çıktı.

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Trump Söyledi, İsrail Harekete Geçti! İşte 'Gazze'yi Alma' Planı

İsrail'in Gazze'ye olan zulmü, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmış olmasına rağmen devam ediyor. Filistinlileri yerinden etmek isteyen İsrail, bu amacı için yeni formüller üretiyor. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'in Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini yazdı.

Trump Söyledi, İsrail Harekete Geçti! İşte 'Gazze'yi Alma' Planı - Resim : 1

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi. Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Trump Söyledi, İsrail Harekete Geçti! İşte 'Gazze'yi Alma' Planı - Resim : 2

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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