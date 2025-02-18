Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelecek.

Ziyaret kapsamında Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, Ukrayna’daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

ANKARA'YA İNDİ

Zelenskiy dün akşam saatlerinde Ankara'ya indi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, "Hoş Bulduk Türkiye!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi