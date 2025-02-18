Bolivya'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da meydana gelen trajik otobüs kazasında 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Petosi kentinden hareket eden yolcu otobüsü, Yocalla kasabasında kontrolden çıkarak 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

ENGEBELİ ARAZİDE ARAMA KURTARMA

Polis yetkilileri, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirterek, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle arama kurtarma ekipleri zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA