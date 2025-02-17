İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hamas Yetkilisi Öldürüldü

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine İHA saldırısı düzenledi. Bir aracın hedef alındığı saldırıda bir Hamas mensubu hayatını kaybetti.

İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hamas Yetkilisi Öldürüldü

Gazze Şeridi'nin ardından Lübnan'da da ağır katliamlar gerçekleştiren İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentindeki bir aracı hedef aldı. Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Hedef alınan aracın tamamen yandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hamas Yetkilisi Öldürüldü - Resim : 1

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu söyledi. Lübnan basınına yansıyan haberlerde ise hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkat çekti.

ABD’li Bakan Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile GörüştüABD’li Bakan Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile GörüştüDünya
ABD ile İsrail Arasında İran Anlaşması: Netanyahu'dan 'Gazze'de Cehennemin Kapılarını Açma' TehdidiABD ile İsrail Arasında İran Anlaşması: Netanyahu'dan 'Gazze'de Cehennemin Kapılarını Açma' TehdidiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Hamas Lübnan
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya Oturacak Rusya ve ABD, Suudi Arabistan'da Görüşecek
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Yemek Yemesin Diye Buzdolabına Alarm Takmıştı... Torununu Aç Bırakarak Öldüren Kadın Serbest Bırakıldı Torununu Aç Bırakarak Öldüren Kadın Serbest Bırakıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi