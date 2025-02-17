İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hamas Yetkilisi Öldürüldü

Gazze Şeridi'nin ardından Lübnan'da da ağır katliamlar gerçekleştiren İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentindeki bir aracı hedef aldı. Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Hedef alınan aracın tamamen yandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu söyledi. Lübnan basınına yansıyan haberlerde ise hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkat çekti.

Kaynak: AA