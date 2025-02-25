Esad'ın İşkenceci Subayı Abdullah Nazım Keref Yakalandı
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından devrik Beşar Esad rejiminin işkence yöntemleri bir bir ortaya çıkıyor. Esad rejiminin işkence merkezlerinden Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından Albay Abdullah Nazım Keref, Şam'da yakalandı.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yönetimi ele geçiren Geçiş Dönemi Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın emriyle savaş suçlarına yönelik operasyonlar sürüyor.
Rejimin işkence merkezlerinden olan Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından, işkence ve katliamlarıyla bilinen Albay Keref, güvenlik güçlerince başkent Şam'da yakalandı.
Kaynak: AA