Havada Panik Anları! Uçağı Dumanlar Sardı

Delta Hava Yollarına ait uçakta kabin dumanla kaplandı, yolcular acil tahliye edildi. Uçak güvenli şekilde Atlanta Havalimanı’na inerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Havada Panik Anları! Uçağı Dumanlar Sardı

ABD’nin Georgia eyaletinde, Delta Hava Yollarına ait bir uçak, kabininin dumanla kaplanması üzerine acil iniş yaptı. Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Boeing 717 tipi uçak, kabinde görülen "pus veya duman" nedeniyle geri dönerek güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Uçakta bulunan 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havada Panik Anları! Uçağı Dumanlar Sardı - Resim : 1

Bazı yolcuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, dumandan etkilenmemek için başlarını elbiseleriyle kapattıkları ve iniş sonrası kaydırak aracılığıyla uçaktan tahliye edildikleri görüldü. Delta Hava Yolları yetkilileri, yaşanan olay nedeniyle yolculardan özür dilerken, FAA yetkilileri sorunun kaynağını belirlemek için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

UÇAK KAZALARI ARTTI

Son dönemde ABD’de uçak kazalarının artması dikkat çekiyor. 29 Ocak’ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat’ta Philadelphia’da bir hava ambulansı düşmüş, 6 kişi yaşamını yitirmişti. 17 Şubat’ta ise Delta Hava Yollarına ait bir uçak Kanada’da iniş sırasında ters dönmüş, 18 yolcu yaralanmıştı.

Havada Panik Anları! Uçağı Dumanlar Sardı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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