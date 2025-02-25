İsrailli Bakandan Şok Sözler: 'Savaşı Kazanmak Rehinelerden Daha Önemli'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze'de kazanılacak "stratejik zafer"in, İsrailli esirlerin geri getirilmesinden daha önemli olduğunu savundu. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Savaşı kazanmak, son rehinenin geri getirilmesinden daha önemli." ifadelerini kullanan Strock, bu doğrultuda bazı rehinelerden vazgeçilebileceğini belirtti. Ayrıca, bu yaklaşımın geçmişte İsrail’de kabul gören bir anlayış olduğunu ileri sürdü ve "Bu, 10 yıl önce İsrail'de üzerinde uzlaşılmış bir konuydu." dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN ÇIKARMALIYIZ"

Strock, geçmişte muhalefet lideri Yair Lapid ve eski İç Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'in, bir rehinenin serbest bırakılması karşılığında birden fazla mahkumun salıverilmesini engelleyen bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlattı. Bugün benzer düşüncelerin aşırı görüşler olarak değerlendirildiğini ancak bu anlayışın yeniden benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail’i zayıf gösterdiğini ve bunun düşmanlarını cesaretlendirdiğini iddia eden Strock, Hamas’ın ortadan kaldırılması ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun Gazze’den çıkarılması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. Esir takasının ilk altı aşamasında, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakıldı. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalırken, bu hafta 4 İsrailli esirin cenazesi teslim edildi. Anlaşmanın ilk aşamasında toplamda 1900'den fazla Filistinli esirin ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ancak İsrail, esir takasının yedinci aşamasında Filistinli mahkumları serbest bırakmayarak anlaşmayı askıya aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının törenlerle propaganda malzemesi haline getirildiği gerekçesiyle Filistinli esirlerin salıverilmesinin durdurulduğu bildirildi. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi ise İsrail’in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı yönünde daha önce bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA