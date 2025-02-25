Şoke Eden Cinayet! Eski Futbolcu, Kardeşini Öldürdü

ABD'de eski bir kolej futbolcusu, kardeşini ve bir kediyi öldürmekle suçlanarak gözaltına alındı. Yetkililer, saldırganın cinayette bir bıçak ve bir golf sopası kullanıldı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Şoke Eden Cinayet! Eski Futbolcu, Kardeşini Öldürdü

ABD'nin New Jersey eyaletinde eski bir kolej futbolcusu olan 31 yaşındaki Matthew Hertgen hakkında, 26 yaşındaki kardeşi Joseph Hertgen'in ölümüyle ilgili "birinci derece cinayet" suçundan dava açıldı. Hertgen'in ayrıca apartmanda yaşayan bir kediyi öldürdüğü iddiasıyla "hayvanlara eziyet etmekle" de suçlandığı belirtildi.

Savcıların yaptığı basın açıklamasına göre olay, 22 Şubat Cumartesi günü Princeton'daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Savcılara göre, cinayette bir bıçak ve bir golf sopası kullanıldı. Savcı açıklamasında, "Şikayet, Matthew'un bilerek ya da isteyerek küçük kardeşinin ölümüne neden olan davranışlarda bulunduğu ve konutta bulunan bir kedinin ölümüne neden olduğu yönünde" denildi.

Şoke Eden Cinayet! Eski Futbolcu, Kardeşini Öldürdü - Resim : 1

CESETLE BİRLİKTE BULUNDU

Görevliler, apartmanda bir yangın ve bir ceset olduğunu bildiren ihbarı aldıktan sonra saat olay yerine giderek müdahale etti. Olay yerinde ihbarı yapan kişinin Matthew Hertgen olduğu tespit edilirken, şahıs, bedeninde künt cisim travması ve kesikler de dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar olan bir cesetle bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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