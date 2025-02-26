Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi. 8 milyon kişinin etkilendiği kesinti, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Devlet Başkanı Boric, sorumluların hesap vereceğini açıkladı.

Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülke genelini etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti, nüfusun yüzde 99'unu kapsayarak 8 milyondan fazla insanı etkiledi. Hükümet, bu olağanüstü durum nedeniyle OHAL ilan ederken, başkent Santiago ve diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya koyuldu.

Elektrik kesintisi, ulaşım ve günlük hayatı olumsuz etkiledi. Santiago'da trafik felç olurken, bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durma noktasına geldi. Kamu düzeninin sağlanması için güvenlik güçleri kritik noktalarda görevlendirildi.

Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! - Resim : 1

EV ALETLERİ BOZULDU

Yerel basında yer alan haberlere göre, bazı bölgelerde elektrik yeniden verilmeye başlandı. Ancak bu durum, birçok ev aletinin zarar görmesine neden oldu. Buzdolapları, çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri başta olmak üzere birçok cihazın çalışamaz hale geldiği bildirildi.

DEVLET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, elektrik kesintisinden özel sektörü sorumlu tuttu. Boric, "Bugün yaşananlar kabul edilemez. Birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insan mağdur oldu. Sorumlular hesap verecek" dedi. ISA Chile şirketini kesintiden sorumlu tutan Boric, askeri ve polis ekiplerinin sahada görev yaptığını belirtti.

Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! - Resim : 2

Elektrik kesintisi, toplu taşıma sistemlerini de etkileyerek binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işe gitmek isteyen vatandaşların duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu ve toplu taşımanın aksaması nedeniyle birçok kişinin evlerine dönmekte zorlandığı görüldü.

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Kaynak: AA

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