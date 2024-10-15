Nijerya'da Ülke Genelinde Elektrik Kesintisi

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, şebeke arızası nedeniyle 3 saatten uzun süredir elektrik kesintileri yaşanıyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde elektrik şebekesinde oluşan arızanın, ülke genelinde elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi.

Arızanın sebebi belirtilmezken, 3 saatten uzun süredir yaşanan sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Nijerya'da elektrik hizmetinde zaman zaman görülen bu sorun, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor, çeşitli sektörlerdeki kritik hizmetleri de aksatıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Kaynak: AA