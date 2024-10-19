Görülmemiş Elektrik Kesintisi: Ülke Karanlığa Gömüldü, Ekonomi Çöktü!
Küba’nın elektrik santrallerinde yaşanan arıza nedeniyle tüm ülkede elektrikler kesildi. 10 milyonluk nüfusa sahip ülkede halihazırda kötüye giden ekonomi büyük darbe alırken, okullar tatil edilip çoğu iş yeri çalışmayı bırakınca hayat durdu.
Küba'da yaşanan elektrik kesintisi ülkeyi çıkmaza soktu. Küba Enerji Bakanlığı, adadaki büyük elektrik santrallerinden birisinin arızalanmasının ardından ulusal elektrik şebekesinin kapatıldığını açıkladı. Bunun ardından hükümet, okulları tatil ettiğini duyurdu. Yönetim, devlet çalışanlarını da eve gönderme kararı aldı.
CNN'in aktardığına göre 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı adada, hayati olmayan tüm devlet hizmetleri askıya alındı. Küba'nın ana gelir kaynaklarından turizm sektörü de kesintiden olumsuz etkilendi. Yetkililer, gece kulüpleri de dahil olmak üzere tüm eğlence ve kültürel faaliyetleri durdurdu.
ELEKTRİĞİN NE ZAMAN GELECEĞİ BİLİNMİYOR
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ulusumuz için son derece hassas olan bu enerji sorununun çözümüne odaklandık” dedi.
Elektriğin ne zaman yeniden sağlanacağı bilinmezken, hayatı durduran önlemler pazartesi gününe kadar devam edecek.