İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturmasında Gözler YÖK'teydi... Eski Başkandan Dikkat Çeken Çıkış

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişi hakkında Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’den önemli bir değerlendirme geldi. 1995-2003 yılları arasında YÖK Başkanlığı yapan Gürüz, geçiş sürecinde herhangi bir usulsüzlük görmediğini ifade etti.

'SORUN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Kemal Gürüz, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecine ilişkin, "Ben herhangi bir problem görmüyorum. Konunun YÖK ile bir ilgisi yok. Yatay geçişlerden tamamen üniversiteler sorumludur. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde böyle bir usulsüzlüğün olması mümkün değil. Her şey açık ve kurallara uygun şekilde gerçekleştirildi” dedi.

'BİNLERCE GEÇİŞ BU YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİ'

O dönemde YÖK tarafından belirlenen mevzuata göre yatay geçişlerin üniversitelerin ilgili fakültelerinin kurullarca değerlendirildiğini belirten Gürüz, "İlgili fakültelerin kurulları, başvuran öğrencilerin notlarını inceleyerek uygun gördükleri takdirde yatay geçişi kabul ediyor. İmamoğlu'nun da dahil olduğu bu süreçte herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Binlerce benzer geçiş bu yöntemle gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi