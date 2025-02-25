Yanlışlıkla Hesabına Gelen Parayı Bankadan Çekip Elleriyle Sahibine Teslim Etti

Aksaray’ın Eskil ilçesin Güneşli köyünde ikamet eden Dağlı, banka hesabında kayıtlı olmayan bir hesaptan yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Durumu netleştirmek için önce bankayı arayarak bilgi aldı, ardından bankanın şubesine giderek yetkililerle görüştü.

Araştırmaları sonucunda paranın Eskil’deki bir kuyumcu tarafından yanlışlıkla gönderildiğini öğrenen Dağlı, vakit kaybetmeden iş yerine giderek hatayı bildirdi ve parayı teslim etti.

'SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Olayla ilgili konuşan Dağlı, akşam saatlerinde hesabını kontrol ettiğinde beklenmedik bir para transferiyle karşılaştığını belirterek, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim" dedi.

Kaynak: AA