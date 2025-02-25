Yanlışlıkla Hesabına Gelen Parayı Bankadan Çekip Elleriyle Sahibine Teslim Etti

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine iade etti. Olayla ilgili konuşan Dağlı, akşam saatlerinde hesabını kontrol ettiğinde beklenmedik bir para transferiyle karşılaştığını belirterek, Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim" dedi.

Son Güncelleme:

Aksaray’ın Eskil ilçesin Güneşli köyünde ikamet eden Dağlı, banka hesabında kayıtlı olmayan bir hesaptan yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Durumu netleştirmek için önce bankayı arayarak bilgi aldı, ardından bankanın şubesine giderek yetkililerle görüştü.

Araştırmaları sonucunda paranın Eskil’deki bir kuyumcu tarafından yanlışlıkla gönderildiğini öğrenen Dağlı, vakit kaybetmeden iş yerine giderek hatayı bildirdi ve parayı teslim etti.

Yanlışlıkla Hesabına Gelen Parayı Bankadan Çekip Elleriyle Sahibine Teslim Etti - Resim : 1

'SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Olayla ilgili konuşan Dağlı, akşam saatlerinde hesabını kontrol ettiğinde beklenmedik bir para transferiyle karşılaştığını belirterek, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim" dedi.

Talih Kuşu Beklerken Cebinizdeki Paradan Olmayın: Piyangocular Önemli Noktaları AçıkladıTalih Kuşu Beklerken Cebinizdeki Paradan Olmayın: Piyangocular Önemli Noktaları AçıkladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Aksaray Kuyumcu Çiftçi
Son Güncelleme:
Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
Eşini Arabada Öldürüp Kaza Süsü Verdi! Düğümü Çözen 6 Yaşındaki Oğlu Oldu Eşini Arabada Öldürüp Kaza Süsü Verdi!
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Özgür Özel Görüşmenin Detaylarını Anlattı: AKP'ye Katılan Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış
Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi? EPDK Başkanı’ndan Gündem Olacak Çıkış: ‘Villada Oturanın Faturasını Devlet Neden Sübvanse Etsin?’ Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi?
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı