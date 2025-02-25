Eşini Arabada Öldürüp Kaza Süsü Verdi! Düğümü Çözen 6 Yaşındaki Oğlu Oldu

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cansız bedeni bulunan Derya Buçan'ın kazada değil, aslında eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının araçta bulunan 6 yaşındaki oğlunun ifadesiyle eşi Rıdvan Buçan yakalandı. Tutuklanan Rıdvan Buçan'ın cinayeti örtbas etmek için otomobille bariyerlere çarptığı tespit edildi.

Eşini Arabada Öldürüp Kaza Süsü Verdi! Düğümü Çözen 6 Yaşındaki Oğlu Oldu

Türkiye'de günden güne artan kadın şiddete karşı kararlı bir mücadele yürütülmezken, kadın cinayetleri haberleri gelmeye de devam ediyor. Son olarak Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cansız bedeni bulunan Derya Buçan'ın (28), eşi Rıdvan Buçan (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

21 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; Aydın-İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında, Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

Eşini Arabada Öldürüp Kaza Süsü Verdi! Düğümü Çözen 6 Yaşındaki Oğlu Oldu - Resim : 1

OĞLU İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

SANIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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