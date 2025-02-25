Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok

Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi, 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan’ın sarı serum nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen özel kliniğin sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi.

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Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok

Sarı serum kaynaklı ölümlerin sayısı endişe yaratmaya devam ederken, Afyonkarahisar’da yaşanan olayda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Boğaz ağrısı şikayetiyle devlet hastanesine gide 38 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, tedaviyi yeterli bulmayınca özel bir kliniğe başvurmuş, burada 2 farklı sarı serum taktırmıştı. Sarı serum sonrasında nefes sıkıntısı yaşayan Gündoğan, yoğun bakıma kaldırılmış 20 saat sonra ise hayatını kaybetmişti.

Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok - Resim : 1

FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Songül Gündoğan, eşinin ölümünün ardından klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Afyonkarahisar Valiliği, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı kararıyla durdurulduğu açıklamıştı.

Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok - Resim : 2

KLİNİĞİN MAL VARLIĞINA HACİZ

Olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi, dün S.E.'nin mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdi.

Sarı Serum Kabusunda Klinik Sahibine Büyük Şok - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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Sarı serum ölüm Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı
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