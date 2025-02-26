Bakanlıktan Ebeveynlere Dijital Dünya Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileleri çocuklarına yönelik dijital dünyadan gelen risk ve tehditlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlık ve Enstitü Sosyal işbirliği ile başlatılan “Aile Gelişimi Programı” çerçevesinde 81 il kapsamında “Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi” düzenlendi.

DÖRT BAŞLIKTA EĞİTİM

Temel amacı aile içerisinde sağlıklı bir dijital ortam yaratmak, toplumu, aileleri ve çocukları dijital dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı aileleri bilinçlendirmek olan atölyeler kapsamında , ‘Dijital Çağda Ebeveynlik’, ‘Etkili İçerik Analizi’, ‘Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk’ ile ‘Dijital Etik ve Netiket’ başlıklarında dört ayrı eğitim oturumları düzenlendi.

Online video konferans yöntemiyle alanında yetkin eğitmenler tarafından verilen eğitimlere, 81 ilden yaklaşık 1000 aile katılım gösterdi. Eğitim boyunca ebeveynlere ön test ve son test uygulamaları da yapılarak bilgi ve farkındalık seviyelerindeki gelişimler sınanarak, analiz edildi.

DAHA FAZLA AİLEYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, bu kapsamda çocukların sanal dünyada güvenli şekilde zaman geçirebilmesi için, anne ve babaların çocuklarıyla etkili iletişim kurması; onlara örnek kişilikler olması hedefiyle dijital farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırmayı ve bu kapsamda daha fazla aileye bu eğitimleri vermeyi amaçlıyor.